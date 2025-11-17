JORGE “FALUCHO” GAUNA VUELVE A BRILLAR: SUPERPOLE EN SAN JUAN Y DOBLE PROTAGONISMO EN LOS CAMPEONATOS CHILENO Y ARGENTINO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El piloto argentino Jorge “Falucho” Gauna volvió a demostrar por qué es uno de los referentes del motociclismo regional, firmando un fin de semana de resultados impecables tanto en el Campeonato Chileno GP3 como en el Campeonato Argentino de Velocidad (categoría EVO).

La actividad tuvo lugar en la Provincia de San Juan, donde Gauna ratificó su gran presente con una nueva superpole y actuaciones sólidas que lo consolidan entre los mejores de la temporada.

SÁBADO PERFECTO: SUPERPOLE Y VICTORIA EN GP3

El fin de semana comenzó con enorme contundencia. En la jornada del sábado, Gauna se quedó con la P1 en la Superpole de la categoría Amateurs GP3, marcando el ritmo de la clasificación y dejando en claro su dominio sobre la pista sanjuanina.

Más tarde, en la carrera del Campeonato Chileno GP3, volvió a colocarse en lo más alto del podio con un P1 contundente.

El día se completó con un P3 en la categoría EVO del Campeonato Argentino, sumando puntos importantes en la lucha por el título.

Domingo de consolidación: otro triunfo en GP3 y cierre de subcampeonato

El domingo no fue menos exitoso para Gauna: repitió la victoria en el GP3 chileno, obteniendo nuevamente la P1 y cerrando así un doble triunfo internacional en el mismo fin de semana.

En el plano nacional, sumó además un P4 en la categoría EVO, resultado suficiente para cerrar oficialmente el Campeonato Argentino EVO 2025 como subcampeón, un logro destacado que confirma su consistencia durante toda la temporada.

UN AÑO DE CRECIMIENTO Y PROYECCIÓN

Con estos resultados, Jorge “Falucho” Gauna reafirma su presencia entre los pilotos más competitivos de la región. Su velocidad, regularidad y capacidad de adaptación en dos campeonatos diferentes en el mismo fin de semana evidencian un nivel deportivo en pleno ascenso.

El piloto encara el 2025 con objetivos renovados y la mira puesta en seguir conquistando podios tanto en Argentina como en el extranjero.

