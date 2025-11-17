PIO SANDER SALUDA EL TRIUNFO DE LUCAS NASS EN LAS ELECCIONES PARTIDARIAS DE LAS BREÑAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El presidente de la Junta local del Partido Justicialista de J.J. Castelli, Intendente Pio Sander, y los integrantes que componen la misma, hacen llegar las felicitaciones al Compañero Lucas Nass por haber ganado las elecciones partidarias en la Ciudad de las Breñas y ser elegido como nuevo presidente.

🫂También, se hacen extensivas las felicitaciones a todos los integrantes de la nueva junta breñense, como así a los electos Congresales Provinciales y a todos los compañeros y compañeras que han participado y acompañado el triunfo de la nueva conducción.

Por un peronismo fuerte, unido y organizado, nuestro reconocimiento.

Pio Oscar Sander. Presidente ✔️

Relacionado