SOLICITUD DE PARADERO: AYÚDANOS A ENCONTRAR A TAMARA DE 26 AÑOS

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Cuarta Metropolitana, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de TAMARA GISELLA MARTINEZ, de 26 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física robusta, tez trigueña, cabello lacio negro, ojos color marrones oscuros, usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: un pantalón elastizado negro, una remera mangas cortas verde agua y un par de zapatillas negras, tenía una mochila roja con varias prendas de vestir y la misma usa anteojos. Se le ha visto por última vez en Barrio Carpincho Macho en fecha 09/11/2025.



Cualquier novedad sobre la persona, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Cuarta Metropolitana al 3624385648 o al servicio de emergencias 911.-

