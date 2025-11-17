SOLICITUD DE PARADERO: BUSCAMOS A JULIO NUÑEZ DE 38 AÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Machagai, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de JULIO EMANUEL NUÑEZ, de 38 años, de 1,65 metros de altura, de contextura física robusta, tez blanca, cabello lacio, ojos color marrones, usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: una camisa color gris y una gorra con el escudo de river, usa aros en ambas orejas. Se le ha visto por última vez en el Barrio Quinta Nº 38 en fecha 16/11/2025.



Cualquier novedad sobre la persona, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Machagai al 3624385712 o al servicio de emergencias 911.-

