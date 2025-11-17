BASAIL: UNA MUJER TRANSPORTABA 46 AVES SILVESTRES PERO LA DEMORARON

En la tarde de este domingo, efectivos de la División Rural Basail realizaron un importante procedimiento sobre Ruta Nacional 11 y Ruta Provincial 13, en la zona de María Sara, donde secuestraron 46 aves silvestres.

Alrededor de las 18:40, los uniformados que se encontraban realizando un operativo control vehicular, interceptaron el paso de una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, guiada por una mujer de 51 años.

La motocicleta junto a la caja de aves secuestradas.

La misma transportaba dos cajas de cartón que contenían los 46 pichones de loro. De inmediato, se procedió al secuestro de la totalidad de las aves, en el marco de la «Supuesta infracción a la Ley de Caza Nº 1429-R».

La conductora fue notificada de las actuaciones judiciales correspondientes por infringir la normativa provincial de fauna, con intervención de la Dirección de Fauna de la provincia.