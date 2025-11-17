FIN DE SEMANA: INCAUTARON MOTO ADULTERADA, SECUESTRARON AVES SILVESTRES Y APRESARON A MAS DE 3 PERSONAS BUSCADAS POR LA JUSTICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

⚠️Este fin de semana, operadores viales de todo el ámbito chaqueño, realizaron un arduo trabajo en materia de prevención Vial, dónde lograron detener a 4 personas que eran buscadas por la justicia, incautaron una motocicleta adulterada, secuestraron aves silvestres e intervinieron varias cargas por diferentes motivos.

🔷Ruta Nacional N° 11 km 1005,5

Operadores viales, incautaron una motocicleta marca Motomel por presentar adulteraciones en el cuadro.

🔷Villa Ángela

Sus pares de la ciudad de Villa Ángela, intervinieron un camión que transportaba fibrilla de algodón por no contar con remito de la firma, ni con D-te.

🔶Pto. Ctrol. Cam. – Makalle

Efectivos del puesto en mención, demoraron tres camiones que transportaban trigo y maíz, por qué tenían inactivo el CPE en el momento del control.

Dieron intervención al organismo competente.

Pto. Ctrol. Cam. Eva Perón

Operadores del puesto en mención, intervinieron un camión que transportaba bolsas de papas y bolsas de cebollas por no contar con la DTV-E.

Dieron injerencia al organismo correspondiente.

Pte. Gral. Belgrano

Sus pares del puesto de control caminero Puente Gral. Belgrano, demoraron un camión que transportaba fibra de algodón sin documentación para ese tipo de carga.

Dieron intervención al organismo competente.

🔶Ruta Nacional N°11 y Ruta Prov. N° 13 (Acc. María Sara)

Agentes ubicados en el puesto en mención, en un control vial, secuestraron aves silvestres.

Personal de la Dccion. Fauna de la provincia del Chaco se abocó a sus tareas específicas.

🔷SiGeBi – Sifcop

En los puestos de control caminero de toda la provincia, capturaron a 4 personas por supuesta violencia de género, supuesto abuso sexual, entre otros.

🔷Secuestros, Siniestros y Alcoholemias

En todo el territorio chaqueño se secuestro un total de 16 motocicletas por infringir el código de faltas provincial.

Se registraron 2 siniestros de carácter leve.

Se confecciono un total de 273 actas varias y 15 alcoholemias en toda la provincia.

Relacionado