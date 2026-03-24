Mié. Mar 25th, 2026

SOLICITUD DE PARADERO

por Redaccion 3 horas atrás

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Puerto Vilelas, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de JUAN MANUEL NARVAEZ, de 40 años, de 1,73 metros de altura, de contextura física robusta, tez trigueña, cabello corto castaño claro, ojos color Se le ha visto por última vez en Santa Cruz en fecha 17/03/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Puerto Vilelas al 3624417584 o al servicio de emergencias 911.-

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