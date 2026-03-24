ATE MARCHÓ A PLAZA DE MAYO A 50 AÑOS DEL INICIO DE LA DICTADURA GENOCIDA

“El Gobierno dice ‘historia completa’, y a 50 años no hay nada que completar, nada que explicar. Es repudio absoluto a la dictadura genocida. Somos millones los trabajadores que salimos a las calles de todo el país para defender las políticas de derechos humanos”, indicó Rodolfo Aguiar desde Plaza de Mayo.

A 50 años del inicio de la última Dictadura Cívico Militar, marcando una de las épocas más oscuras en la historia de la Argentina, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió nuevamente a las calles de todo el país al grito de Memoria, Verdad y Justicia. A medio siglo del inicio de un plan sistemático llevado a cabo por la cúpula militar de esa época para imponer un modelo económico privatizador, desregulador y de exterminio de todo aquel que tuviera una opinión disidente, la conducción nacional del sindicato se movilizó a la emblemática Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“El Gobierno dice ‘historia completa’, y a 50 años no hay nada que completar, nada que explicar. Es repudio absoluto a la dictadura genocida. Somos millones los trabajadores que salimos a las calles de todo el país para defender las políticas de derechos humanos”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente agregó: “Milei llegó para darle continuidad y completar el proyecto iniciado por el Gobierno de facto. Ayer a sangre y fuego, y hoy con represión es que pretenden imponer un programa de desregulación y apertura de toda la economía, privatizaciones, endeudamiento extremo garantizando fuga de capitales, destrucción de toda la industria y empobrecimiento generalizado de toda la población”.

“En un escenario de una crisis económica profunda en donde todos los días se deterioran las condiciones de vida de la gente, ver al pueblo marchar con alegría en toda la argentina genera entusiasmo. Movilizamos masivamente para decir que no olvidamos, no perdonamos ni nos vamos a reconciliar jamás con los autores materiales e ideológicos de los crímenes atroces de la Dictadura Cívico Militar”, concluyó Aguiar.

Durante el Gobierno de facto que tuvo inicio el 24 de marzo de 1976 y se mantuvo a costa de la sangre del pueblo hasta 1983 hubo más de 30.000 detenidos desaparecidos; al menos 510 niñas y niños apropiados, privados de su identidad; 814 centros clandestinos de detención, 649 argentinos muertos en la inhumana Guerra de Malvinas; la pobreza aumentó de 4,4% a 37,4%; la deuda se quintuplicó, pasando de 8,2 mil millones a 45 mil millones; cerraron más de 20 mil establecimientos fabriles, entre otros datos que hasta hoy pesan en nuestro país

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