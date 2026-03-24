Guerra en Medio Oriente: Israel anunció que ocupará y controlará el 10% del territorio de Líbano

Israel Katz, anunció este martes tomarán y controlarán militarmente todo el sur de Líbano hasta el Litani, el río que —en su punto más lejano— se sitúa a unos 30 kilómetros de la frontera entre los dos países. La zona que pretende ocupar Israel supone el 10% del territorio libanés y contiene 150 municipios, cuya población (más de 200 mil personas) tuvo que huir a otras partes del país ante la avanzada de la invasión israelí. En tanto un diputado del partido Hezbollah, Hassan Fadlala, anticipó a la agencia de noticias Reuters que El ministro de Defensa israelí,, anunció este martes tomarán y controlarán militarmente todo el sur de Líbano hasta el Litani, el río que —en su punto más lejano— se sitúa a unos 30 kilómetros de la frontera entre los dos países. La zona que pretende ocupar Israel supone el 10% del territorio libanés y contiene 150 municipios, cuya población (más de 200 mil personas) tuvo que huir a otras partes del país ante la avanzada de la invasión israelí. En tanto un diputado del partido Hezbollah,, anticipó a la agencia de noticias Reuters que una ocupación militar por parte de Israel supondría una “amenaza existencial” y que la milicia la combatiría.

El anuncio de Katz plantea un interrogante sobre el futuro de la misión de cascos azules de la ONU, que vigila precisamente esa zona que ahora Israel buscará controlar y que está compuesta por un contingente de unos 10 mil soldados de medio centenar de países. El Consejo de Seguridad de la ONU decidió el año pasado no renovar el mandato de la misión (que está sobre el terreno desde 1978) más allá de finales de 2026, lo que dibuja un escenario en el que Israel podría estar ocupando el sur de Líbano sin apenas supervisión internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU decidió el año pasado no renovar el mandato de la misión (que está sobre el terreno desde 1978) más allá de finales de 2026, lo que dibuja un escenario en el que Israel podría estar ocupando el sur de Líbano sin apenas supervisión internacional.

Katz confirmó además la destrucción de infraestructura civil. Las fuerzas israelíes bombardearon cinco puentes sobre el Litani y anticipó que los pocos puentes que queden en pie quedarán bajo control israelí. La aviación israelí ya atacó una decena de puentes y rutas para aislar del resto de Líbano a la parte meridional. E

Israel, que vulnera el alto el fuego de 2024 a diario con bombardeos que ya mataron a medio millar de personas, justifica su invasión en la necesidad de establecer —a base de desplazamientos forzosos de la población y de demoliciones de viviendas e infraestructuras— lo que llama una “zona de seguridad”, que le sirva para proteger a la población del norte de Israel.

“El principio es claro: donde haya terrorismo y misiles no habrá casas ni residentes, y estará dentro el ejército”, aseguró Katz y agregó que las tropas están “maniobrando en territorio libanés para establecer una línea de defensa” en las aldeas fronterizas, donde las viviendas ”funcionan en la práctica como puestos de avanzada terrorista, siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanun (dos localidades hoy devastadas) en Gaza”.