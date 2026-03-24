GUERRA EN MEDIO ORIENTE: ISRAEL ANUNCIÓ QUE OCUPARÁ Y CONTROLARÁ EL 10% DEL TERRITORIO DE LÍBANO
Lejos de la desescalada anunciada por Donald Trump en Medio Oriente, Israel apuesta por arrastrar a su socio a una guerra de largo aliento y sigue adelante con los bombardeos sobre Irán y Líbano.
“El principio es claro: donde haya terrorismo y misiles no habrá casas ni residentes, y estará dentro el ejército”, aseguró Katz y agregó que las tropas están “maniobrando en territorio libanés para establecer una línea de defensa” en las aldeas fronterizas, donde las viviendas ”funcionan en la práctica como puestos de avanzada terrorista, siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanun (dos localidades hoy devastadas) en Gaza”.