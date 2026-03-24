SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Septima, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de NESTOR ROMAN GODOY, de 36 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física robusta, tez blanco, cabello cortos negro, ojos color marrones oscuros ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: pantalon babucha negro, remera negra y zapatillas marca puma negras Se le ha visto por última vez en Domicilio en fecha 21/03/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Septima al 3624474234 o al servicio de emergencias 911.-

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