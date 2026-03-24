SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Colonia Aborigen, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de VIOLETA AGUIRREZ, de 25 años, de 1,60 metros de altura, de contextura física delgada, tez morena, cabello corto hasta los hombros negro, ojos color Se le ha visto por última vez en Domicilio en fecha 21/03/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Colonia Aborigen al 3624713652 o al servicio de emergencias 911.-

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