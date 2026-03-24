Mar. Mar 24th, 2026

SOLICITUD DE PARAERO

por Redaccion 46 minutos atrás

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Tercera Saenz Peña, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de MARIELA INES GALICIO, de 22 años, de 1,60 metros de altura, de contextura física robusta, tez blanca, cabello largo hasta el hombro negro, ojos color marrones Se le ha visto por última vez en Domicilio en fecha 17/03/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Tercera Saenz Peña al 3644422070 o al servicio de emergencias 911.-

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com