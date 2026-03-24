SOLICITUD DE PARAERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Tercera Saenz Peña, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de MARIELA INES GALICIO, de 22 años, de 1,60 metros de altura, de contextura física robusta, tez blanca, cabello largo hasta el hombro negro, ojos color marrones Se le ha visto por última vez en Domicilio en fecha 17/03/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Tercera Saenz Peña al 3644422070 o al servicio de emergencias 911.-

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