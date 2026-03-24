SÁENZ PEÑA DETUVIERON A UN JOVEN ACUSADO DE ASALTAR Y HERIR A UN CICLISTA

El sospechoso habría utilizado un arma blanca y le sustrajo dinero en efectivo.

Un joven de 26 años fue detenido este martes por personal de Investigaciones Saenz Peña tras ser señalado como el autor de un robo con arma y lesiones ocurrido en el barrio Ginés Benítez.

El hecho se registró hoy alrededor de las 10, cuando la víctima circulaba en bicicleta y fue interceptada por el agresor, quien lo atacó con un cuchillo, provocándole lesiones en la espalda, y le sustrajo una suma de dinero.

Alrededor de las 12 tras la denuncia, personal de Investigaciones Complejas inició tareas que permitieron identificar al presunto autor. Luego de un operativo en la zona, lograron demorarlo en cercanías de su domicilio.

Finalmente, el detenido fue examinado por el médico policial y trasladado a la unidad interviniente, donde fue notificado de su aprehensión en una causa por “Supuesto Robo con Arma y Lesiones”.

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