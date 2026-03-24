RESISTENCIA RECUPERARON UNA MOTO QUE FUE ABANDONADA POR DOS SOSPECHOSOS

El rodado tenía pedido de secuestro por una denuncia reciente.

Este mediodía, efectivos de la Comisaría Quinta Metropolitana recuperaron una motocicleta que había sido denunciada como robada el día anterior.

Pasadas las 12, se inició un procedimiento tras el aviso de transeúntes que alertaron sobre dos sujetos que llevaban a rastras una moto en inmediaciones de Toledo y calle 15. Al llegar al lugar, los sospechosos advirtieron la presencia policial y se dieron a la fuga, abandonando el rodado.

Tras verificar los datos, se constató que la motocicleta presentaba pedido de secuestro activo por una denuncia reciente, por lo que fue trasladada a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Relacionado