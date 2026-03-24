SAMEEP REALIZÓ UN AMPLIO OPERATIVO EN LOS FRENTONES PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA

La empresa Sameep llevó adelante un importante despliegue de trabajos en la localidad de Los Frentones, con el objetivo de optimizar la distribución y calidad del servicio de agua potable.

Las tareas estuvieron a cargo de cuadrillas de la Zona II, que intervinieron en distintos sectores donde se detectaron pérdidas en el sistema.

Las acciones incluyeron la localización y reparación de fugas en cañerías, mantenimiento correctivo y ajustes en la red, permitiendo mejorar el funcionamiento general del servicio y garantizar una mejor prestación para los usuarios.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó la relevancia de estos trabajos al señalar que “responden a un compromiso permanente de la empresa con cada localidad, brindando respuestas rápidas y eficientes ante problemáticas que afectan el suministro de agua potable”.

Asimismo, remarcó que la detección y reparación de pérdidas no solo mejora la presión y continuidad del servicio, sino que también contribuye al uso responsable de un recurso esencial como el agua.

Por su parte, el coordinador de Zona II, José Martín, explicó que las tareas fueron ejecutadas por personal especializado que recorrió distintos puntos críticos de la localidad, actuando de manera inmediata para resolver las fugas detectadas. “Este tipo de intervenciones en territorio son fundamentales para dar respuestas concretas a los vecinos. En esta oportunidad, logramos mejorar significativamente el servicio en varios sectores de Los Frentones”, indicó.

Desde Sameep informaron que estos operativos continuarán en diferentes localidades de la provincia, con el objetivo de fortalecer el mantenimiento de la red y garantizar un servicio más eficiente, sustentable y de calidad para toda la comunidad.

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