Día Mundial de la Tuberculosis: alerta por fuerte aumento de casos en Argentina

Frente a esta situación el neumonólogo y co-coordinador de la sección Tuberculosis de la AAMR,advirtió que

«se debe poner en marcha nuevamente la Coordinación del Programa Nacional de Tuberculosis, disuelta en 2024

, para optimizar recursos, fortalecer la búsqueda de casos, mejorar el diagnóstico oportuno y adecuar las intervenciones según el perfil epidemiológico”, afirma

Vacunación, la clave

La cobertura nacional de la vacuna BCG en menores de 7 días alcanzó el 83,42% al 7 de enero de 2026. Indicada como dosis única al nacimiento según el Calendario Nacional de Vacunación, históricamente presenta niveles elevados, aunque con variaciones entre provincias.

“Es clave que el Estado Nacional garantice la provisión y aplicación oportuna de la vacuna BCG, que sigue siendo la principal herramienta preventiva frente a las formas graves de tuberculosis en la infancia, como la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar. Su impacto es fundamental en la reducción de la mortalidad infantil”, explicó la neumonóloga Sandra J. Inwentarz..

La tuberculosis es una enfermedad prevenible y tratable. Sin embargo, el retraso en el diagnóstico continúa siendo uno de los principales desafíos, ya que los síntomas pueden confundirse con otras patologías respiratorias. Cuanto más tardía es la detección, mayor es el riesgo de transmisión en la comunidad.

En este contexto, especialistas destacan la necesidad de ampliar el acceso al diagnóstico molecular mediante la incorporación de tecnología como GeneXpert e insumos de laboratorio en todo el país. “Esta herramienta permite confirmar la enfermedad en menos de dos horas, mejorar la detección en casos con baja carga bacteriana e identificar tempranamente la resistencia a rifampicina, lo que resulta clave para iniciar tratamientos adecuados y oportunos”, agregó Inwentarz.

El tratamiento de la tuberculosis es eficaz, pero requiere continuidad y acceso garantizado a los medicamentos. En este sentido, resulta fundamental asegurar la provisión gratuita de fármacos de primera línea para los casos sensibles y de segunda línea para las formas resistentes.

La interrupción o el acceso irregular al tratamiento no solo afecta la evolución individual de los pacientes, sino que también favorece la aparición de cepas resistentes, lo que complejiza el control de la enfermedad a nivel poblacional.

Los especialistas advierten que el abordaje de la tuberculosis no solo requiere políticas sostenidas a nivel nacional, sino también articulación con organismos internacionales y acceso a redes de cooperación sanitaria. En este escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación anunció recientemente el retiro definitivo de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que genera preocupación en la comunidad médica.

“Salir de la OMS implica romper la cooperación internacional, perder acceso a financiamiento, información epidemiológica estratégica y espacios de decisión global. Esto significa dejar a la Argentina fuera de la mesa donde se discuten las políticas sanitarias que afectan a millones.”, sentenció Burke Viale.

En un contexto de aumento sostenido de casos, la AAMR advirtipo también sobre la importancia de sostener y fortalecer las políticas públicas de control de la tuberculosis, así como de garantizar la articulación entre los distintos niveles del sistema de salud. La tuberculosis no es una enfermedad del pasado. Su aumento en la Argentina refleja tensiones estructurales del sistema de salud y exige respuestas sostenidas, coordinadas y basadas en evidencia.