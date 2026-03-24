ECOM CHACO PARTICIPÓ EN NPLAY 2026 Y LIDERÓ EL DEBATE SOBRE CONECTIVIDAD DE ALTA PERFORMANCE

La empresa ECOM Chaco tuvo una destacada participación en Nplay 2026, el encuentro de referencia del sector organizado por el Grupo Convergencia. Allí, reafirmó su liderazgo regional y su compromiso con el desarrollo de infraestructura tecnológica de avanzada.

Adrián Veleff, su presidente, fue el encargado de moderar el panel “Debate IA+. Las Sapem frente al desafío de la conectividad IA Ready”, uno de los más convocantes del evento. Durante el intercambio, se abordó la necesidad de que las empresas provinciales evolucionen hacia servicios de alta performance-baja latencia, máxima velocidad y ciberseguridad-preparados para la era de la inteligencia artificial.

El panel, que reunió a referentes de distintas provincias, en Córdoba, se posicionó entre los más destacados de la jornada, ubicándose en el Top 3 de mayor asistencia, con más de 220 personas presentes al inicio de la disertación. Desde la organización, resaltaron el profesionalismo de los participantes y la relevancia de los temas abordados.

Tras su exposición, Veleff subrayó la importancia estratégica de estos espacios: “Nplay es un evento de oportunidades. La participación de ECOM no es tan solo institucional sino que es el lugar donde se gestan soluciones reales”.

En ese sentido, recordó que la presencia en ediciones anteriores permitió avanzar en acuerdos clave como el firmado con Telespazio, impulsado durante la gestión del gobernador Leandro Zdero, que hoy posibilita la conexión de 100 antenas- de un total de 400- destinadas al Ministerio de Educación. Además, indicó que la empresa se encuentra en etapa de pruebas con tecnología de órbita GEO y multi-órbita, y que mantiene conversaciones con proveedores como Telecentro y Orbith para incorporar otras 600 antenas al sistema provincial.

Como respaldo a su capacidad operativa, el titular de ECOM destacó la reciente elección de la empresa como proveedora de internet dedicado para el nuevo centro logístico de Mercado Libre en Puerto Tirol. “Que una empresa de esta magnitud nos elija responde a que garantizamos un soporte permanente para la conectividad”, afirmó.

ECOM Chaco consolida su posicionamiento en el escenario nacional de las telecomunicaciones y refuerza su rol, como actor clave en la modernización tecnológica de la provincia, avanzando hacia estándares de conectividad acordes a las demandas actuales.

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