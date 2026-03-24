A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO LA UNNE SEDE DE CONVERSATORIOS SOBRE JUICIOS DE LESA HUMANIDAD EN CORRIENTES Y CHACO

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste y la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal organizan estos encuentros. Días atrás se realizó el primero y se abordó la reconstrucción histórica de los hechos y los desafíos jurídicos de los juicios de lesa humanidad en Corrientes. El próximo miércoles 25 de marzo a las 18 horas se realizará el segundo, centrado específicamente en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la provincia del Chaco.

El pasado 18 de marzo de 2026, la Facultad de Derecho de la UNNE fue sede del primer conversatorio «A 50 años del Golpe Militar: Juicios de Lesa Humanidad en Corrientes». El evento, organizado en colaboración con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal, tuvo lugar en el Aula Magna del Edificio Histórico y contó con la participación de dos paneles.

El decano de la Facultad de Derecho, Dr. Mario Villegas, agradeció la generosidad de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal y a los organismos de derechos humanos y la justicia federal por elegir la universidad como espacio para discutir estos temas. Destacó que la universidad pública argentina ha sido un espacio importante de resistencia y formación de ciudadanos comprometidos con los derechos humanos.

El conversatorio abordó la reconstrucción histórica de los hechos y los desafíos jurídicos de los juicios de lesa humanidad en Corrientes. Se mencionó que este año se cumplen 50 años del golpe de Estado y 40 años del juicio a las juntas en 1986. Desde la nulidad de la ley de punto final, se han llevado a cabo alrededor de 20 juicios de lesa humanidad en Corrientes y Chaco, resultando condenados en todo el país, 1230 responsables tal como explicó el fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay.

Entre los juicios se encuentran:

Causa Regimiento 9: Fue el primer juicio de lesa humanidad en el interior del país, realizado en Corrientes entre febrero y agosto de 2008. Se juzgó a 4 oficiales de inteligencia del Ejército Argentino y Gendarmería Nacional por asociación ilícita agravada, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos, homicidios y desaparición forzada de personas. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio probó la existencia de un centro clandestino de detención en el Regimiento 9 y otros nueve en la ciudad de Corrientes.

Causa Ulibarre: Esta causa juzgó el secuestro y la desaparición, el 16 de febrero de 1976, de dirigentes peronistas. Fue el segundo juicio de lesa humanidad en Corrientes y logró una condena del Jefe de la Policía de Corrientes probando que el plan sistemático comenzó a aplicarse antes del golpe de Estado.

Causa Paneta (Centro Clandestino Hípico de Goya): Fue el tercer juicio de lesa humanidad en Corrientes y juzgó crímenes cometidos contra docentes del instituto terciario Estrada y de las Ligas Agrarias, ambos vinculados al Arzobispado de Monseñor Devoto. Fueron condenados oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía de Corrientes .

Causa Séptima Brigada: Este proceso, iniciado en 2014 por impulso del Ministerio Público Fiscal, buscó establecer la responsabilidad de los eslabones superiores en la represión en la región nordeste (Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa). Se basó en documentos y testimonios que revelaron un plan sistemático de represión adaptado a la región, dirigido principalmente a las Ligas Agrarias. Se condenó a Oficiales y suboficiales del Ejército y la Gendarmería Nacional por crímenes contra cien detenidos por razones políticas.

Disertaron durante el encuentro:

Daniel Domínguez Henain

Luis Gonzalez

Mario Villegas

Pablo Bussemi

Germán Wiens

Silvana Pérez

Marisa Sanauria

Mario Monti

Hermindo González

Quienes participaron enfatizaron la importancia de la memoria, la verdad y la justicia, destacando que la lucha por la memoria no es un ejercicio nostálgico, sino una responsabilidad ciudadana. Asimismo, se hizo un llamado a resistir el negacionismo y a continuar la búsqueda de la verdad y la justicia, especialmente para las nuevas generaciones.

Chaco: Juicios de Lesa Humanidad | 50 años del Golpe Militar

Además de esta actividad, se invita a la comunidad al segundo conversatorio de este ciclo, centrado específicamente en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la provincia del Chaco. La actividad será el miércoles 25 de marzo a las 18 horas en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Facultad de Derecho de la UNNE, ubicado en Salta 459, Corrientes.

El programa contempla una primera parte sobre los Juicios en Chaco con el análisis de las causas Caballero (I, II, III y IV), Margarita Belén, Complicidad Judicial y Ligas Agrarias.

Participan: Diego Vigay, Walter Romero, Duilio Ramírez, Horacio Rodríguez, Federico Carniel y Paulo Pereyra. El testimonio de cierre estará a cargo de Carlos Aranda (sobreviviente).

La segunda parte será “Acompañamiento, Reparación y Delitos Sexuales”, y participarán Carolina Fule, Silvina Canteros, Rocío Alcalá y Rudy Pérez.

La actividad es organizada por la Facultad de Derecho de la UNNE junto a la Unidad de DDHH de la Fiscalía Federal.

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