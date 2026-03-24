DÍA DE LA MEMORIA: LOS CAMPEONES DEL MUNDO QUE SE SUMAN AL «NUNCA MÁS»
Referentes de la Selección Argentina campeona en 2022 se sumaron al pedido de Día de la Memoria. Germán Pezzella y Ángel Di María fueron los primeros.
Al cumplirse 50 años del último golpe de Estado, el fútbol argentino recordó a las víctimas de la dictadura militar. En las redes sociales, los campeones del mundo se sumaron al pedido de Día de la Memoria, Verdad y Justicia, con emotivos mensajes.
Como parte de las conmemoraciones, Germán Pezzella y Ángel di María compartieron reflexiones en sus historias de Instagram.
Los clubes grandes y el pedido de Día de la Memoria
Además de los futbolistas a título personal, las principales instituciones del fútbol argentino se sumaron al reclamo de Nunca Más. Los clubes grandes compartieron imágenes y mensajes en sus cuentas oficiales, reafirmando el compromiso con la democracia y el pedido de justicia en un nuevo aniversario del golpe militar.