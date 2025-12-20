SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Buscan a un trabajador de 35 años visto por última vez el viernes por la tarde; su familia autorizó la difusión de su imagen.

La Comisaría Quinta Metropolitana activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas tras la denuncia presentada por una mujer de 40 años, quien manifestó desconocer el paradero de su hermano, Matías Ángel Fernández, de 35 años.

Según lo informado, el hombre fue visto por última vez el 19 de diciembre alrededor de las 15, cuando se dirigió a un domicilio de la ciudad por cuestiones laborales, quedando posteriormente en la vivienda de su empleador, en el barrio Mariano Moreno. Desde entonces no se logró establecer contacto, encontrando su teléfono celular apagado, con última geolocalización registrada esa misma noche.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaría Quinta Metropolitana o al servicio de emergencias 911

