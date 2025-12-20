MINISTRO MATKOVICH: “LOS DELINCUENTES TIENEN QUE IR PRESOS, SEAN UNIFORMADOS O NO”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En un firme mensaje dirigido a toda la comunidad chaqueña, el ministro de Seguridad, Hugo Daniel Matkovich, ratificó su compromiso con la seguridad pública y con el trabajo de la Policía del Chaco. Lo hizo este sábado por la mañana, durante la inauguración de la División Custodia de Espacios Verdes.

En referencia a los hechos ocurridos recientemente, el ministro fue contundente:

“Ratifico mi acompañamiento a la Institución Policial, pero también soy claro: los responsables del hecho ocurrido deben estar presos, sean civiles o lleven uniforme”.

Con estas palabras, Matkovich remarcó que la transparencia, la justicia y el respeto a la ley son pilares fundamentales de su gestión. “Vinimos a hacer los cambios que sean necesarios para que los chaqueños estén seguros. No damos ni un paso atrás; nuestro objetivo es avanzar hacia un Chaco más seguro”, afirmó.

Asimismo, destacó que la seguridad pública es una prioridad absoluta para el gobernador Leandro Zdero y aseguró que no habrá tolerancia ante hechos que atenten contra la integridad de las personas o el cumplimiento de la ley.

Al mismo tiempo, el ministro reafirmó su respaldo a los miles de policías que cumplen su labor con honor y responsabilidad, y señaló que la institución avanza hacia una mayor profesionalización, con más control interno y cercanía con la comunidad. “Vamos por el buen sendero. Nos detenemos solo para quitar las piedras del camino y seguir avanzando hacia nuestra meta: un Chaco más seguro”, concluyó Matkovich.

