REUNIÓN ANUAL CON PASTORES: BALANCE DE GESTIÓN Y PROYECCIÓN 2026

📅 Este viernes 19 de diciembre, en el SUM del CIC, se llevó a cabo la reunión anual con pastores de la ciudad 🤝, de la cual participaron autoridades municipales con el objetivo de realizar un balance de las actividades desarrolladas durante el año 📊.
Durante el encuentro se evaluaron las acciones sociales y comunitarias realizadas en los distintos barrios 🏘️, así como el trabajo articulado entre las áreas municipales y las iglesias ⛪🤝. Asimismo, las autoridades presentaron la proyección de trabajo para el año 2026 🧭, con una agenda cargada de propuestas orientadas a fortalecer la inclusión, la contención social y el desarrollo comunitario ✨.
👥 Participaron de la reunión el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes; el secretario de Desarrollo Social, Javier Bender; el subsecretario de Pueblos Originarios, Lázaro Eugenio Díaz; el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, César Illesca; y los concejales Adrián Bordón y Clelia Obregón 🏛️.
🙏 En el cierre del encuentro, los pastores ofrecieron una oración de agradecimiento, con el propósito de fortalecer los vínculos institucionales y pedir por un 2026 lleno de éxitos para la gestión municipal 🌟, destacando el balance altamente positivo del trabajo realizado durante el año.
📜 En este marco, el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, hizo entrega del Reconocimiento Municipal a la nueva Comisión de la Iglesia Evangélica Unida del Curishi, mediante la Resolución N° 1.777/25, que formaliza la creación de la nueva comisión de dicha institución religiosa 🏅.
🤝 Finalmente, se acordó continuar trabajando de manera articulada entre el Municipio y las iglesias, haciendo hincapié en el fortalecimiento del trabajo eclesiástico y en la búsqueda de mecanismos conjuntos para acompañar a los jóvenes 👦👧, impulsando acciones de acompañamiento y prevención orientadas al bienestar y la inclusión

