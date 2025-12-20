REUNIÓN ANUAL CON PASTORES: BALANCE DE GESTIÓN Y PROYECCIÓN 2026
Este viernes 19 de diciembre, en el SUM del CIC, se llevó a cabo la reunión anual con pastores de la ciudad , de la cual participaron autoridades municipales con el objetivo de realizar un balance de las actividades desarrolladas durante el año .
Durante el encuentro se evaluaron las acciones sociales y comunitarias realizadas en los distintos barrios , así como el trabajo articulado entre las áreas municipales y las iglesias . Asimismo, las autoridades presentaron la proyección de trabajo para el año 2026 , con una agenda cargada de propuestas orientadas a fortalecer la inclusión, la contención social y el desarrollo comunitario .
Participaron de la reunión el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes; el secretario de Desarrollo Social, Javier Bender; el subsecretario de Pueblos Originarios, Lázaro Eugenio Díaz; el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, César Illesca; y los concejales Adrián Bordón y Clelia Obregón .
En el cierre del encuentro, los pastores ofrecieron una oración de agradecimiento, con el propósito de fortalecer los vínculos institucionales y pedir por un 2026 lleno de éxitos para la gestión municipal , destacando el balance altamente positivo del trabajo realizado durante el año.
En este marco, el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, hizo entrega del Reconocimiento Municipal a la nueva Comisión de la Iglesia Evangélica Unida del Curishi, mediante la Resolución N° 1.777/25, que formaliza la creación de la nueva comisión de dicha institución religiosa .
Finalmente, se acordó continuar trabajando de manera articulada entre el Municipio y las iglesias, haciendo hincapié en el fortalecimiento del trabajo eclesiástico y en la búsqueda de mecanismos conjuntos para acompañar a los jóvenes , impulsando acciones de acompañamiento y prevención orientadas al bienestar y la inclusión