REUNIÓN ANUAL CON PASTORES: BALANCE DE GESTIÓN Y PROYECCIÓN 2026

Este viernes 19 de diciembre, en el SUM del CIC, se llevó a cabo la reunión anual con pastores de la ciudad, de la cual participaron autoridades municipales con el objetivo de realizar un balance de las actividades desarrolladas durante el año

Durante el encuentro se evaluaron las acciones sociales y comunitarias realizadas en los distintos barrios, así como el trabajo articulado entre las áreas municipales y las iglesias. Asimismo, las autoridades presentaron la proyección de trabajo para el año 2026, con una agenda cargada de propuestas orientadas a fortalecer la inclusión, la contención social y el desarrollo comunitario

Participaron de la reunión el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes; el secretario de Desarrollo Social, Javier Bender; el subsecretario de Pueblos Originarios, Lázaro Eugenio Díaz; el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, César Illesca; y los concejales Adrián Bordón y Clelia Obregón

En el cierre del encuentro, los pastores ofrecieron una oración de agradecimiento, con el propósito de fortalecer los vínculos institucionales y pedir por un 2026 lleno de éxitos para la gestión municipal, destacando el balance altamente positivo del trabajo realizado durante el año.

En este marco, el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, hizo entrega del Reconocimiento Municipal a la nueva Comisión de la Iglesia Evangélica Unida del Curishi, mediante la Resolución N° 1.777/25, que formaliza la creación de la nueva comisión de dicha institución religiosa