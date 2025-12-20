CENTROS COMUNITARIOS CIERRAN EL AÑO 2025 CON UNA CELEBRACIÓN JUNTO A LA COMUNIDAD
Luego de que el intendente Pío Sander tomara la iniciativa de recuperar y poner en valor los centros comunitarios barriales , con el objetivo de crear espacios de trabajo, contención y capacitación , estos lugares se han consolidado como ámbitos fundamentales para el encuentro vecinal y el desarrollo comunitario.
A través del acondicionamiento y la puesta en valor de los edificios , las comisiones barriales y los vecinos pudieron volver a utilizar estos espacios para reuniones, actividades y encuentros que fortalecen el tejido social .
En este marco, en el barrio La Paz (Chacra 108), el intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, participaron de una emotiva celebración de cierre de año , cuyo objetivo fue agasajar a los niños y niñas que forman parte de este importante proyecto comunitario .
En estos espacios, los niños aprenden a través del juego , desarrollan actividades lúdicas y deportivas , y reciben contención integral, con un fuerte acompañamiento desde los valores y lo espiritual .
Las autoridades fueron recibidas por Roxana Solís, referente de la iglesia evangélica, quien lidera los talleres y espacios de contención y aprendizaje para niños del barrio. Durante el encuentro, destacó el permanente acompañamiento del Municipio para poder llevar adelante esta iniciativa, y agradeció especialmente al intendente Pío Sander, a la subsecretaria Solange Sander, al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y al coordinador Moisés Aranda, por la predisposición y el compromiso constante con esta “escuelita” que tiene como finalidad crear oportunidades y funcionar como una verdadera herramienta de inclusión para niños y jóvenes .
Luego de la lectura de la Palabra de Dios , los niños recibieron reconocimientos y premios por su asistencia, compromiso y perseverancia a lo largo del año.
Seguidamente, se realizó la entrega de presentes a cada uno de los participantes de los talleres, quienes los recibieron con gran entusiasmo , acompañados por las autoridades presentes y los responsables del proyecto comunitario.