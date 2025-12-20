ALLANARON UNA FINCA Y ENCONTRARON GRANADAS, EXPLOSIVOS Y MÁS DE 50 ARMAS #SALTACAPITAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía de Salta realizó un allanamiento en una finca de Chicoana y secuestró granadas, explosivos y una gran cantidad de armas de fuego.

La investigación comenzó luego de que el propietario del lugar denunciara el robo de armas el pasado 11 de diciembre. Sin embargo, al avanzar con las tareas investigativas y realizar el allanamiento, la situación dio un giro inesperado: en el inmueble se encontró un importante arsenal.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron más de 55 armas de fuego, entre escopetas, pistolas, revólveres, rifles y carabinas, además de más de 1.100 cartuchos de distintos calibres. También se hallaron granadas, otros explosivos y accesorios para armas.

El operativo contó con la intervención de personal especializado de la División Explosivos y del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GOPAR). El propietario quedó a disposición de la Fiscalía interviniente y la causa fue caratulada como tenencia y/o portación ilegítima de armas de fuego. La investigación continúa para esclarecer el robo denunciado.

