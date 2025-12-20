REGRESO SANO Y SALVO A SU CASA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En horas de la mañana de este viernes, la Comisaría Segunda de Resistencia informó que fue desactivado el protocolo por supuesta desaparición de personas, luego Germas Agusto Flaschka de 32 años regresará por sus propios medios a su domicilio.

La denuncia había sido radicada el 19 de diciembre y el último lugar donde se lo había visto era una comunidad terapéutica.

Al confirmarse que el mismo se encontraba en buen estado de salud, la Fiscalía en turno ordenó dejar sin efecto las actuaciones.

