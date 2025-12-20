FONTANA TENTATIVA DE HOMICIDIO UNA MUJER FUE APUÑALADA Y HAY UN DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La víctima ingresó al Hospital Perrando con una herida de arma blanca en la zona costal. Fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable. El presunto autor, es familiar de la damnificada, fue aprehendido tras un operativo policial.

Un grave hecho de violencia se registró este sábado por la mañana en la ciudad de Fontana, donde una mujer de 39 años resultó herida con un arma blanca y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Julio C. Perrando.

Según fuentes policiales, la víctima ingresó al nosocomio alrededor de las 11 de este mediodía con una herida de arma blanca en la región costal izquierda, producto de una agresión ocurrida en el barrio Balastro II.

Tras ser examinada por personal médico, fue sometida a una laparotomía exploradora, constatándose una lesión abdominal sin compromiso de órganos vitales. Actualmente permanece internada, en estado estable.

De acuerdo a los dichos de la damnificada, el ataque habría sido perpetrado por su sobrino y un amigo de éste, en el marco de conflictos de vieja data. Ante esta situación, personal de la Comisaría Primera de Fontana, junto a efectivos del Servicio Externo y de la División Investigaciones Complejas, iniciaron tareas investigativas que permitieron localizar y aprehender a uno de los presuntos autores.

El sospechoso fue conducido a la dependencia policial, previo examen médico legal, y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que dispuso su aprehensión en la causa por “supuesta tentativa de homicidio”, además de las diligencias de rigor.

En el procedimiento también se logró el secuestro formal del arma blanca utilizada.

En el lugar del hecho trabajaron el Ayudante Fiscal en turno y personal del Gabinete Científico, quienes realizaron las pericias correspondientes. Asimismo, intervino el médico policial para el examen de la víctima.

La investigación continúa a fin de esclarecer completamente lo ocurrido y dar con el segundo involucrado.

