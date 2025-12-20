PLATENSE Y ESTUDIANTES DEFINEN EL TROFEO DE CAMPEONES EN EL ÚLTIMO PARTIDO DE LA TEMPORADA 2025

Platense y Estudiantes se enfrentan en un partidazo por el Trofeo de Campeones. (Foto: EFE)

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado desde las 18:00 en el Estadio Único de San Nicolás, en la final del Trofeo de Campeones 2025. Ambos equipos llegan al último partido del año tras conquistar el Apertura y el Clausura en una temporada marcada por la épica y las sorpresas.

La presencia de Platense en esta final es, por sí sola, un hecho histórico. El Calamar, que clasificó a los playoffs del Apertura con lo justo, eliminó a gigantes como Racing, River y San Lorenzo jugando siempre de visitante. En la final de Santiago del Estero, venció 1-0 a Huracán y levantó la primera estrella de su historia, asegurando además su debut absoluto en la Copa Libertadores 2026.

Platense jugará el Trofeo de Campeones por ser campeón del Torneo Apertura. (Foto: EFE)

Del otro lado, Estudiantes también escribió su propia epopeya. El Pincha parecía fuera de carrera en el Clausura, pero una serie de resultados y polémicas lo metieron en los playoffs. Desde ahí, mostró todo su carácter: dejó en el camino a Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia en el clásico y en la final ante Racing aguantó 120 minutos para consagrarse en los penales. Así, sumó un nuevo título y también se aseguró su lugar en la próxima Libertadores.

Estudiantes jugará el Trofeo de Campeones por ser campeón del Torneo Clausura. (Foto: Fotobaires)

Este partido contará con la presencia de hinchas de ambos equipos y se espera una gran convocatoria de las dos instituciones. Las dirigencias del Calamar y del Pincha pusieron a disposición micros para el traslado de sus socios e hinchas.

Otro aspecto destacable y que se lleva muchas miradas es que Juan Sebastián Verón volverá a estar presente en la tribuna con los hinchas de Estudiantes. Además, el presidente del Pincha viajará en los micros con los fanáticos.

Un duelo que define más que un título

El Trofeo de Campeones no solo entrega una estrella: el ganador podrá disputar la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones. Para Platense, sería la segunda vuelta olímpica en un año soñado; para Estudiantes, la chance de reafirmar su lugar entre los grandes y sumar otra conquista al ciclo de Eduardo Domínguez.

Desde su creación en 2019, el Trofeo de Campeones vio festejar a Racing, River y el propio Estudiantes. Esta edición será la primera que enfrenta a los campeones de Apertura y Clausura.

Cómo llegan Platense y Estudiantes a la gran final

(X@LigaProfesional).

El Calamar vivió un año de contrastes. Tras el histórico título en el Apertura, el equipo se desdibujó en el Clausura y terminó último en su zona. La salida de la dupla Orsi-Gómez, el mal paso de Cristian “Kily” González y la llegada de Walter Zunino, que debutará esta tarde, marcaron el curso de un semestre movido.

En el Pincha, la historia fue de menos a más. Con apenas 21 puntos en la fase regular del Clausura, el equipo de Domínguez entró octavo a los playoffs y desde ahí no paró: eliminó a Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia, y en la final ante Racing se impuso por penales tras un empate 1-1 en 120 minutos.

Las probables formaciones de Platense y Estudiantes

Platense: Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomóny Tomás Silva; Leonel Picco y Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez y Franco Zapiola; Augusto Lotti o Nicolás Orsini. DT: Walter Zunino.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi y Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.