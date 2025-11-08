SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaría Tercera Barranqueras, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de el menor LEITAN LIONELLIO SALINAS PELOSO, de 14 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueño, cabello corto castaño, ojos color cafe ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vistiendo un pantalón largo tipo cargo color azul marino, un buzo color gris con capucha color verde y bolsillo canguro el cual posee marca Se le ha visto por última vez en Nicolás Rojas Acosta Nº 1449 en fecha 07/11/2025.



Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaría Tercera Barranqueras al o al servicio de emergencias 911.-

