8 DE NOVIEMBRE | DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

Hoy celebramos y reconocemos el trabajo de cada empleado y empleada municipal que, con compromiso, esfuerzo y dedicación, hacen posible el crecimiento de nuestra ciudad

💬 Palabras del Intendente Pío Sander:

“Quiero agradecer profundamente a quienes día a día cumplen su labor con responsabilidad y compromiso, brindando servicios esenciales para nuestra comunidad.

Ustedes son el corazón del municipio ❤️, y gracias a su trabajo, seguimos construyendo un Castelli mejor para todos.” 🙌✨

