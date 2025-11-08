EN UN SOLO DÍA: MÁS DE 42 KILOS DE DROGA FUERA DE LAS CALLES CHAQUEÑAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En un operativo sin precedentes desplegado en un solo día, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco, asestó golpes certeros al narcotráfico y al narcomenudeo, con el secuestro de más de 42 kilogramos de estupefacientes y la detención de una decena de personas, en la jornada de ayer.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, se refirió este viernes en conferencia de prensa, a la jornada de allanamientos, controles y acciones de prevención, donde la Policía del Chaco desarticuló puntos de venta, interceptó cargamentos y envió un mensaje contundente: “La provincia es tierra hostil para los narcos. Este Plan de seguridad avanza con el objetivo claro de cuidar a los chaqueños de este flagelo”-remarcó el funcionario provincial.

Los golpes del día jueves

-En la Zona Terminal de Resistencia: en un procedimiento de máxima tensión, se interceptó una camioneta Toyota Hilux con cuatro hombres. Tras registrar el rodado, se encontraron 9,6 kilogramos de cocaína distribuidos en nueve panes.

-En el Barrio El Changuito de Resistencia: efectivos de la Comisaría Quinta detectaron una maniobra sospechosa que terminó con el secuestro de 3,168 kilos de cocaína y la detención de un individuo.

-En Juan José Castelli: de manera simultánea, personal de la División Antinarcóticos interceptó a dos hombres oriundos de Miraflores que transportaban 30 kilogramos de marihuana en bolsas tipo arpillera, uno de ellos con identificación de la Guardia Whasek.

Los procedimientos, que forman parte del plan de seguridad dispuesto por el gobernador Leandro Zdero, fueron supervisados por el jefe de Policía, Fernando Javier Romero, el subjefe Victoriano Silva, la subsecretaria de Lucha contra el Narcotráfico, Analía Ramírez; el director Ejecutivo del CeAC Cristian Durand, reafirmando el compromiso de una lucha frontal contra las drogas.

“Chaco ahora es tierra hostil para los narcos”, aseguró Romero.

“Cada día se les va a hacer más difícil a los narcos pasar droga por nuestra provincia”, resumió Matkovich.

