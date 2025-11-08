EDUCACIÓN FORTALECE LA GESTIÓN REGIONAL CON CAPACITACIÓN EN RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación del Chaco llevó adelante el segundo encuentro de capacitación en recursos administrativos y legales destinado a directores regionales y asesores técnicos legales de todas las direcciones regionales de la provincia.

La jornada se desarrolló ayer en el salón de la EES N° 66 de Resistencia y contó con la presencia de la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano; la directora general de Gestión Educativa, Mirta Candia; la directora general de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda; la directora de la Unidad de Recursos Humanos, Zulma Lezcano; el director de Legal, Edgardo Piceda, y los directores regionales, entre otros funcionarios.

Este curso presencial es parte de un plan de formación continua para fortalecer los procesos administrativos en todos los niveles del sistema educativo. Por ello, se trabajó especialmente en los distintos tipos de recursos legales, su correcta tramitación y las herramientas disponibles para su resolución en el marco de la normativa vigente.

La subsecretaria Fassano recordó que “hace aproximadamente un mes dictamos la primera etapa sobre informaciones sumarias, y ahora avanzamos con la segunda etapa para unificar criterios y agilizar procedimientos”.

En esa línea, destacó el objetivo central de esta instancia: “aunar criterios, buscar soluciones en conjunto, siempre amparados en la normativa vigente. Esta capacitación responde a lo que nos pidió específicamente la ministra Sofía Naidenoff: fortalecer el trabajo de todas las áreas del Ministerio, tanto donde hay docentes como en los equipos administrativos y técnicos”.

