EL RECONOCIDO ESCRITOR Y CONFERENCISTA, BERNARDO STAMATEAS, SE PRESENTA EN RESISTENCIA

Se realizará este lunes 10 de noviembre, a las 20 hs, en la Casa de las Culturas de la capital chaqueña. La entrada será libre y gratuita.

Stamateas llega a Resistencia invitado por el Instituto de Cultura del Chaco para ofrecer una charla abierta al público y presentar su más reciente obra: “Vida Nutritiva”. Un encuentro pensado para reflexionar, aprender y adquirir herramientas que aporten al bienestar personal y emocional.

Stamateas es Licenciado en Psicología, sexólogo clínico y uno de los autores más vendidos de Argentina, con más de 15 títulos bestseller traducidos a más de 20 idiomas. Miles de lectores en Iberoamérica han encontrado en sus libros un acompañamiento para mejorar la autoestima, fortalecer vínculos y desarrollar una vida emocional más saludable.

El presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, destacó que “la visita de Stamateas es una gran oportunidad para nuestra comunidad, porque nos invita a pensar en la salud emocional como parte de la cultura del buen vivir”. Además, señaló que “generar estos espacios gratuitos y accesibles es una decisión que pone a las personas en el centro: en las que el conocimiento, la educación emocional y el bienestar llegue a todos”.

Zorrilla remarcó que “en tiempos donde se suma el estrés propio, del día a día necesitamos propuestas que nos fortalezcan como individuos y como sociedad. Por eso, invitamos a toda la gente que pueda venir a compartir esta charla que nos trae Stamateas con herramientas que nos potencien como sociedad”.

Desde el Instituto de Cultura del Chaco destacaron, una vez más, que esta propuesta forma parte de la línea de acciones que impulsa el Gobierno provincial para acercar actividades de calidad, gratuitas, y que promueven el bienestar general de la comunidad.

