SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Quinta Metropolitana, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de GERMAN RAMON OJEDA, de 30 años, de 1,75 metros de altura, de contextura física robusta, tez blanca, cabello ondulado castaño claro, ojos color marrones Se le ha visto por última vez en Bº Villa Elisa en fecha 06/10/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Quinta Metropolitana al 3624222233 o al servicio de emergencias 911.-

Relacionado