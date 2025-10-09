BARRANQUERAS RECUPERAN BIENES ROBADOS Y DETIENEN AL AUTOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de un joven de 19 años. Ya se encuentra alojado en la unidad policial.

Esta mañana, los efectivos de la Comisaria Segunda de Barranqueras, detuvieron a un joven de 19 años, por ingresar a robar en las instalaciones de la Secretaría de Personas con Discapacidad, ubicada en avenida 9 de Julio al 5000 aproximadamente.

El hecho fue alrededor de las 06:30, cuando una empleada del lugar manifestó que desconocidos habían ingresado por la puerta trasera. Según la denuncia, los supuestos autores sustrajeron una garrafa de 10 kilos, un celular y un caloventor.

Tras investigaciones, personal del servicio externo inició una recorrida por el barrio Villa Forestación, donde localizaron a un joven con características similares al denunciado. Al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga ingresando a una vivienda, pero fue interceptado rápidamente.

Al ser requisado, se le encontró entre sus ropas un celular. Minutos después, los uniformados hallaron una garrafa escondida entre los árboles.

El fiscal de turno dispuso que el autor sea notificado de aprehensión por «supuesto robo» y que los elementos secuestrados sean restituidos a la Secretaría.

