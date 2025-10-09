RESISTENCIA LO SORPRENDIERON CON CIGARRILLOS ARMADOS, FRASCOS DE MARIHUANA Y DINERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El joven fue interceptado en avenida Vélez Sarsfield.

Este jueves, la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas, demoró a un hombre de 29 años por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

El procedimiento tuvo lugar a las 11:30, en avenida Vélez Sarsfield al 1700, aproximadamente, donde se interceptó a esta persona. Durante la requisa, se le secuestró un morral que contenía en su interior 56 cigarrillos armados con sustancia vegetal verde amarronada (55 gramos), una bochita de polietileno con 8 gramos de la misma sustancia, un frasco de vidrio con 74 gramos, dinero en efectivo por un total de $40.370, un celular, dos tijeras, tres armadores de cigarrillos y dos cajas de papelillos.

Tras la intervención de personal de Drogas, se realizaron las pruebas de campo, arrojando resultado positivo para marihuana.

La Fiscalía Antidroga N° 1 dispuso el traslado del demorado a la Comisaría Octava de Resistencia, donde se iniciaron las actuaciones legales correspondientes.

