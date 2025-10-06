SOLICITUD DE PARADERO 

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Decimocuarta, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de NICOLAS ESTEBAN CASSIET, de 35 años, de 1,75 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello corto negro, ojos color negros ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: camiseta de futbol color marron y jeans tipo cargo color azul Se le ha visto por última vez en Calle Haití Y Pasaje José María Paz en fecha 01/10/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Decimocuarta al o al servicio de emergencias 911.-

