PUERTO VILELAS DETENCIÓN POR INTENTO DE INTRUSIÓN, RECUPERACIÓN DE CARTEL SUSTRAÍDO Y SECUESTRO DE MOTOCICLETA SIN DOCUMENTACIÓN

Agentes de la Comisaría Puerto Vilelas intervino en distintos operativos que resultaron en la detención de un sujeto por intento de ingreso a una vivienda, la recuperación de un cartel sustraído, y el secuestro de una moto que circulaba sin documentación ni condiciones de seguridad.

Intento de ingreso a vivienda y aprehensión

Alrededor de las 00:30 de la madrugada, un ciudadano de 45 años, residente en Av. Mosconi, alertó a las autoridades tras interceptar a un sujeto que intentaba ingresar a su domicilio. Personal del servicio externo de la Comisaría de Puerto Vilelas, en conjunto con efectivos de la Seccional 1ra de Barranqueras, se dirigieron al lugar y constataron que el sospechoso estaba siendo retenido por el propio denunciante.

El individuo de 24 años. Tras su detención, fue trasladado a la División Medicina Legal y posteriormente a la dependencia policial. La Fiscalía N°14, a cargo del Dr. Francisco Asís de Obaldía Eyseric, dispuso su aprehensión formal, así como su identificación y revisión de antecedentes.

Robo y recuperación de cartel metálico

En otro hecho ocurrido, una mujer de 35 años y vecina de Av. Mosconi al 1400, denunció el robo de un cartel metálico de color negro, el cual se encontraba en el frente de su vivienda.

Gracias a tareas investigativas realizadas por personal del servicio externo, lograron dar con el bien, que era transportado por un sujeto en la intersección de Av. Edison y Av. Mosconi. Este al notar la presencia policial, abandonó el objeto en la vía pública y se dio a la fuga entre las malezas.

El cartel fue secuestrado y posteriormente reconocido por la damnificada. Por disposición de la misma fiscalía, se labró el acta correspondiente y se procedió a la devolución del bien sustraído.

Motocicleta secuestrada por falta de documentación

Por otro lado, en el marco del operativo preventivo nocturno «Lince», efectivos policiales interceptaron a un joven de 24 años, quien circulaba por la intersección de Av. San Martín y Dellamea a bordo de una motocicleta marca Guerrero Trip 110 cilindradas, sin carenado ni ópticas delanteras o traseras.

El conductor no presentó documentación alguna del rodado, por lo que, con intervención del Juzgado de Paz y Faltas de la localidad, a cargo de la Dra. Godoy, se procedió al secuestro del vehículo y a labrar el acta contravencional correspondiente, dejándolo en libertad.

