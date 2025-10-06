RESISTENCIA HABIDA: ENCONTRARON A UNA ADOLESCENTE QUE ERA BUSCADA TRAS UNA DENUNCIA DE DESAPARICIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino el personal de la Comisaria Séptima. Se trata de una joven de 16 años. Fue hallada sana y salva.

Una joven de 16 años que había sido denunciada como desaparecida fue hallada en buen estado de salud durante la mañana de este lunes. La denuncia había sido radicada por un ciudadano de 52 años, padre de la adolescente, quien informó la desaparición de su hija Sosa Miriam Soledad.

Tras las tareas investigativas, personal del servicio externo, localizó a la menor caminando por la avenida Urquiza y Rodríguez Peña. La condujo hasta la comisaría, donde fue restituida a su progenitor. El Fiscal de turno, dispuso dejar sin efecto el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.

