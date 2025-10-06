MARATÓN ANIVERSARIO DE JUAN JOSE CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la localidad, este domingo 5 de octubre se llevó a cabo la Maratón Aniversario “Día del Pueblo”, organizada por la Subsecretaría de Deportes, a cargo de Roberto Scheffer.

Este importante evento deportivo reunió a atletas de diferentes edades y categorías, con más de 250 participantes y 289 inscriptos, incluyendo a participantes de localidades vecinas, quienes dieron vida a una jornada de energía, entusiasmo y espíritu deportivo.

El intendente Pío Sander, junto a la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach y el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, acompañaron la competencia y felicitaron a todos los corredores que año a año se suman a esta disciplina que enorgullece a Juan José Castelli y a las localidades vecinas.

El intendente también agradeció especialmente al doctor Martínez, colaborador permanente para que esta maratón pueda seguir realizándose con éxito.

Por su parte, el subsecretario de Deportes agradeció a las casas comerciales, al Instituto Favaloro, al Profesorado de Educación Física, al personal de Tránsito, a la Policía y al director del CEF N°17 por el valioso acompañamiento en la organización.

El intendente Pío Sander fue el encargado de dar la largada oficial, y al cierre de la jornada se realizó la premiación, con la participación de las autoridades presentes.

