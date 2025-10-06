MIRAFLORES CELEBRA SUS 85 AÑOS DE VIDA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
En el marco del 85° aniversario de la localidad de Miraflores, el intendente Pío Sander participó de las celebraciones acompañando distintas inauguraciones y luego el acto protocolar encabezado por el intendente Rafael Frías.
Fue una jornada llena de emoción, donde se realizó la entrega de reconocimientos, títulos de propiedad y adjudicaciones, en un ambiente de alegría y comunidad.
La identidad cultural de Miraflores se hizo presente a través de la danza, con representaciones de criollos, pueblos originarios e inmigrantes, que reflejan la historia y la diversidad que dieron origen a esta querida localidad.
Conto con la participación de autoridades provinciales y locales e intendentes
Sobre el final, un impresionante desfile de instituciones educativas, deportistas destacados y agrupaciones gauchas dio el cierre perfecto a una celebración llena de orgullo y tradición para culminar con un final musical .