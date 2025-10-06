DIVISION DELITOS CONTRA LAS PERSONAS ROBARON A UNA JOVEN QUE IBA EN MOTO QUIEN RESULTÓ HERIDA POR LA CAIDA: UNA PAREJA FUE DETENIDA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Hoy por el mediodía los investigadores llevaron cabo diversos procedimientos para dar con estas personas y recuperar un celular Iphone. La damnificada se encuentra en terapia intensiva.

Cerca de las 12 los sabuesos realizaron un procedimiento en Calle Bouvier al 1900 aproximadamente donde demoraron a un joven de 22 y a una mujer de 23 años quienes fueron identificados por sus prendas de vestir ya que fueron descriptas por la denunciante y verificadas por cámaras de seguridad.

El hecho tuvo lugar el dos de octubre cuando una mujer de 41 años circulaba por Avenida Edison entre calle 9 y 10, momento en el que fueron interceptadas por esta pareja quienes las despojaron de su teléfono celular e hicieron que caigan del rodado en el que se movilizaban.

De este ilícito resultó con lesiones de gravedad una joven de 24 años quien se encuentra en terapia intensiva a raíz de los golpes ocasionados por este hecho.

El rápido accionar de los agentes dio sus resultados, ya que lograron detener a los supuestos autores del suceso en cuestión y pudieron recuperar el teléfono sustraído.

Finalmente, los demorados fueron notificados de su aprehensión en una causa por “Supuesto Robo con Lesiones”, en tanto que el dispositivo móvil fue devuelto a su dueña previo reconocimiento y acreditación de propiedad

