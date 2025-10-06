LA LEONESA OPERATIVO EN ZONA RURAL TERMINÓ CON UN DETENIDO CON PEDIDO DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de un sujeto de 27 años.

Personal de la Comisaría de La Leonesa en un operativo de control de motocicletas e identificación de personas en la zona rural de Cancha Larga culmino con resultado positivo. El procedimiento se desarrolló alrededor de las 21 horas y concluyó con la detención de un joven que presentaba pedido de captura.

Durante el control, efectivos policiales identificaron a un hombre de 27 años, quien circulaba en una motocicleta Zanella ZB de 110 cc sin dominio colocado. Tras consultar en el sistema SIGEBI, se constató que sobre él pesaba un pedido de aprehensión en el marco de una causa por infracción al Código de Faltas, con intervención del Juzgado de Paz del barrio Ricardo Guiraldes.

Relacionado