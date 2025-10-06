ATRAPARON A UN JOVEN DE 23 AÑOS CON BOCHITAS DE COCAÍNA Y MARIHUANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

También en su poder tenía tres celulares, un cuchillo y efectivo.

Este lunes, el personal de la División Cuerpo Operaciones Motorizadas, detuvo a un ciudadano con drogas y un arma blanca por calle Seitor al 2000. El joven ya se encuentra alojado en la Comisaria Quinta.

El procedimiento sucedió cuando los motorizados se encontraban de recorridas de prevención por la zona, donde interceptaron el paso de esta persona. Al palpar entre sus prendas, hallaron 11 bochitas de cocaína, dos de marihuana, 11.000 pesos, tres celulares y un cuchillo.

Seguidamente, intervino el personal de Drogas, quienes realizaron la prueba de campo, la cual arrojó resultado positivo en 10,9 gramos de cocaína y 2,4 gramos de marihuana. Secuestraron todo y el demorado fue trasladado hacia la Comisaria Quinta donde quedo a disposición de la justicia.

