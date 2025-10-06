MÁS DE 500 DETENIDOS EN OPERATIVOS ESTE FIN DE SEMANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos se desplegaron por toda la provincia en prevención de ilícitos e infracciones a las leyes.

Desde el viernes hasta hoy, distintas unidades policiales desplegaron operativos de prevención de ilícitos en todo el territorio provincial, mediante patrullajes, controles vehiculares e intervenciones solicitadas al servicio de emergencias 911, se lograron los siguientes resultados: 488 personas fueron notificadas por infracciones contravencionales y 82 quedaron detenidas por otros ilícitos.

Durante los procedimientos, también se incautaron 576 motocicletas, un automóvil, tres armas de fuego y 9 armas blancas. Además, la Policía Caminera realizó 300 actas de infracción a la Ley de Tránsito y detectó a 1 conductor con niveles de alcohol en sangre.

En el área metropolitana 105 personas fueron detenidas, 45 de ellas por ilícitos, y 60 por infracción a la ley de faltas, 126 motos cinco de ellas buscadas por la justicia, un automòvil, 3 armas blancas, y 1 armas de fuego

En Presidencia Roque Sáenz Peña, detuvieron a 91 personas, 77 por contravenciones y 14 por delitos, e incautaron 52 motos una con pedido de secuestro, un auto, 10 armas blancas.

Por otra parte en Villa Ángela hubo 93 detenciones por contravención, y 3 por ilícitos, 80 motocicletas fueron secuestradas, y un arma blanca.

En Charata, se detuvo a 12 infractores de la ley de faltas, y a 7 personas por hechos delictivos, se incautaron 48 motocicletas, dos de ellas buscadas por causa judicial, y un arma blanca.

Las unidades policiales de San Martín detuvieron a 225 infractores de la ley de faltas y otros 8 por ilícitos, secuestraron 266 motocicletas una con pedido de secuestro, dos armas de fuego.

En Castelli, hubo 21 contraventores y 5 prevenidos por ilícitos, 50 motocicletas secuestradas.

Relacionado