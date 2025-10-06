RESISTENCIA DEMORAN A DOS HOMBRES CON MATERIALES DE DUDOSA PROCEDENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En horas de la madrugada, efectivos de la División Patrulla Preventiva demoraron a dos personas que trasladaban rollos de tejido metálico sin poder justificar su procedencia.

El procedimiento, fue a eso de las 03:15 en la intersección de las calles Colón y Guatemala, en la ciudad de Resistencia.

Los demorados fueron identificados, tienen 30 y de 34 años. Ambos transportaban un rollo de tejido metálico de 15 metros cuadrados y otro de aproximadamente 5 metros de largo por 1,50 metros de alto, marca Acindar, sin documentación que acredite la propiedad ni justificación del traslado.

Ante la sospecha de que los materiales pudieran ser de origen ilícito, se procedió al secuestro preventivo de los elementos y al traslado de los sujetos a Sanidad Policial para el examen médico de rutina. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Comisaría 14ª de Resistencia, por razones de jurisdicción.

Las autoridades continúan investigando para determinar el origen de los materiales y si estarían vinculados a algún hecho delictivo previo.

