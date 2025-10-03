SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaría Quinta Metropolitana, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de LUCIA ADRIANA ALEGRE, de 19 años, de 1,65 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueña, cabello ondulado negro, ojos color marrones oscuros ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: (01) campera rosada y (01) pantalón jean nevado y su hija menor MAITE ZAMIRA SOLIS ALEGRE, de 1 años, de 0,80 metros de altura, de contextura física otra, tez blanca, cabello ondulados/rulos y cortos , ojos color marrones claros. Se le ha visto por última vez en Villa Luzuriaga en fecha 03/10/2025.



Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaría Quinta Metropolitana al o al servicio de emergencias 911.-

Relacionado