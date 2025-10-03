RESISTENCIA: DEMORARON A UNA PAREJA EN LA RUBITA POR PELEAR EN LA CALLE: AMBOS TENÍAN PEDIDO DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los datos se constataron gracias al Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi.).

Cerca de las 7:30 de la mañana, los agentes de la Comisaría Quinta de Resistencia patrullaban por el asentamiento La Rubita de Resistencia cuando se cruzaron con una pareja que no paraba de discutir y pelear en la calle. Los efectivos intentaron frenar la pelea y que no escale a mayores, allí descubrieron que ambos tenían causas pendientes con la justicia.

Ella, de 35 años, tenía un pedido de captura desde el 13 de septiembre del 2021 por una causa de “supuestas amenazas”. La Fiscalía N°13 dispuso su notificación en libertad debido a que la causa está prescripta.

Él, de 36, era buscado por la justicia desde el 26 de octubre del 2023 bajo la causa de “Supuestas Lesiones en Contexto de Violencia de Género”. La Fiscalía N°4 también dispuso su notificación en libertad porque la causa se encontraba archivada.

