3 DE OCTUBRE – ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE «JUAN JOSÉ CASTELLI» (03/10/1936)

La zona estaba poblada por los pueblos indígenas qom y wichí, hasta que en 1910 se estableció un grupo de colonos provenientes de la provincia de Salta, siguiendo el curso del río Bermejo.

En 1919, y especialmente en 1923 se realizó una campaña para desarrollar el cultivo del algodón en el Chaco, lo que atrajo a inmigrantes europeos a la zona. No obstante, el pueblo se encontraba prácticamente aislado por su falta de conexión con otras localidades.

En 1930 arribó procedente de Sáenz Peña un contingente de población, de carácter preferentemente agrario, integrada por una importante comunidad ruso-alemana venida desde La Pampa.

La fundación de la colonia Juan José Castelli (nombre del prócer de la Revolución de Mayo) responde a la plantación del primer jalón de medición del pueblo por parte del ingeniero Ernesto Arié. Esto fue refrendado por el decreto N° 105896 del 17 de mayo de 1937. Con la conexión de un ramal del FFCC Central Norte con Sáenz Peña, el pueblo adquirió un notable despegue.

Fotografías:

1) Escudo Municipal de Juan José Castelli.

2) «El Gobernador interino del territorio señor Llano junto a la Comitiva Oficial y el público acompañante durante el viaje inaugural del ferrocarril a Castelli, con la llegada a dicha población. Año 1936, Foto: Luz.», En: Revista «Estampa Chaqueña».

3) Aporte del sr. Juan Carlos Revelli: «La foto corresponde a la dotación de la Estación del Ferrocarril con su primer jefe.

Desde la izq : Correa (Auxiliar), Juan Cetrolo (Practicante), Hilario Gangoso (Jefe ) Pedro Revelli (Auxiliar) Luis Cetrolo (Auxiliar) Cagliero (Técnico Constructor) . El perrito es Batuque. Mucha emoción al ver esta imagen. La Estación punto de encuentro y despedidas, alegrías y tristezas.»

4) Comisión de Fomento de J. J. Castelli.

5) Iglesia de Colonia Castelli.

