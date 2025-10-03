EL ESPINILLO HABILITÓ UN NUEVO TANQUE COMUNITARIO DE AGUA POTABLE

El Espinillo, 2 de octubre – Tal como se había anticipado, en horas de la tarde del miércoles, el Municipio de El Espinillo dejó habilitado un nuevo tanque comunitario con capacidad de 6.000 litros destinado al almacenamiento de agua para consumo humano.

La instalación responde a un pedido expreso de la comunidad y representa un avance importante en el acceso al agua potable para los vecinos del barrio originario, que hasta ahora no contaban con este servicio básico.

Durante el acto de habilitación, el jefe comunal Zenón Cuellar destacó que la obra fue realizada íntegramente con fondos municipales. “Este tanque fue adquirido con recursos del municipio y beneficia directamente a varias familias que no tenían acceso al agua segura. Hoy dejamos habilitado uno de los tantos reservorios que instalaremos con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable a toda la comunidad”, expresó Cuellar.

El evento contó con la presencia de funcionarios del área municipal, quienes acompañaron al intendente en la recorrida por el lugar.

Este nuevo reservorio se suma a las acciones que viene llevando adelante el gobierno local para mejorar la calidad de vida de los vecinos, especialmente en sectores con mayor vulnerabilidad.

