SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Tercera Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de CLAUDIO MARCELO RODRIGUEZ, de 45 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física otra, tez moreno, cabello ondulado negro, ojos color marrones Se le ha visto por última vez en Mirame en fecha 12/09/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Tercera Resistencia al o al servicio de emergencias 911.-

